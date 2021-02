Notre recette de beignets pour mardi gras

Aussi appelés Crouchepettes ou encore caousset, les beignets de carnaval sont au rendez-vous cette semaine avec mardi, le fameux Mardi gras. Outre les carnavals, il s'agit aussi d'un rendez-vous gourmand dans la religion chrétienne. "C’est le dernier jour avant le carême, le jour où on écoule tout le gras qu'on a dans ses placards avant les 40 jours de jeûne et Pâques", explique Marion Sauveur dans l'émission En balade ce week-end. "Toutes les graisses, le beurre, huile, les œufs et la farine devaient être utilisés et c'est comme ça que sont nés ces beignets de carnaval." Voici nos conseils pour les reproduire à la maison.

Ne pas confondre avec les beignets de la plage

Attention à ne pas confondre les beignets de Mardi gras avec les beignets de la plage, fourrés à la pâte à tartiner ou à la confiture. Ceux dont on vous parle sont gros comme le poing, croustillants et légers. Pour la recette, Marion Sauveur a demandé des précisions au pâtissier François Larrezet : "Le beignet de carnaval est un dérivé de pâte à choux : c'est de l'eau, du sel, du beurre qu'on amène à ébullition", précise le pâtissier.

"On y rajoute de la farine, on dessèche bien la pâte. On rajoute petit à petit des œufs et des arômes. On se sert d'une cuillère à soupe pour former une boule de pâte et on met cette boule dans la friture petit à petit. Elle va gonfler, on la fait tourner dans l'huile jusqu’à ce qu'elle soit bien dorée. Et là on la retire, on laisse égoutter le surplus de friture qu’il y aurait, de façon après à les sucrer avec du sucre glace." Et le tour est joué !