Notre-Dame de Paris : sauver les pignons, priorité des pompiers

REPORTAGE

Si la structure en pierre de la cathédrale Notre-Dame de Paris semble intacte, elle a été grandement fragilisée par l'incendie qui a ravagé l'édifice, lundi soir. Les pompiers craignent notamment des risques d'effondrement de la cathédrale, qui est toujours sous surveillance. Une soixantaine d'entre eux est d'ailleurs en permanence sur les lieux, jour et nuit, afin de s'assurer qu'aucun feu ne reprenne dans les décombres qui jonchent le sol.

À l'intérieur de la cathédrale, la situation est encore très précaire. Les experts, casque de chantier sur la tête, entrent au compte-gouttes avec la compagnie obligatoire des pompiers. Ils scrutent en priorité les pignons, c'est-à-dire le plafond de Notre-Dame. Ces points de tension, situés à 33 mètres du sol, ont été très fragilisés par les neuf heures de lutte acharnée de la part des pompiers contre l'incendie.

"Ils ne sont plus soutenus par la charpente du toit"

"Les pignons ont été protégés, notamment par l'action limitée des lances, dont le jet n'était pas trop fort, pour ne pas abîmer les vitraux. L'ensemble des vitraux et les rosaces qui sont soutenus par ces pignons sont en bon état. Il s'agit maintenant pour ces pignons de ne pas tomber puisqu'ils ne sont plus soutenus par la charpente du toit", explique le porte-parole des pompiers.

Il s'agit désormais "de faire en sorte que ces pignons soient consolidés et ensuite, pourquoi pas pour certains, démontés". "Le toit ne les consolidant pas, le vent pouvant se lever, il y a effectivement une menace sur ces pignons", prévient-il.

L'échafaudage, autre source d'inquiétude

L'autre chantier urgent pour les pompiers concerne l'échafaudage qui entourait la flèche. Contrairement à cette dernière, il est resté debout même s'il a fondu et s'est disloqué. La priorité est de l'enlever le plus rapidement possible mais la mission s'annonce délicate. C'est une sorte de mikado géant. Il faudra le démonter de façon à ce qu'il ne s'écroule pas sur les pignons, justement situés juste en-dessous.