Nos conseils pour manger des sandwichs en limitant la prise de poids

Il est parfois difficile de prendre le temps de cuisiner ou de trouver un plat équilibré pour le déjeuner. Anne Le Gall, journaliste bien-être et santé, vous explique sur Europe 1 comment bien choisir un sandwich équilibré, si vous êtes obligé de déjeuner sur le pouce.

Attention aux produits industriels

Premier conseil : mieux vaut éviter le sandwich triangle, fait avec du pain de mie bien blanc, ou le panini quatre fromages tous les jours. "Ca fera grossir", prévient Anne Le Gall, s’appuyant sur l’expertise du docteur Catherine Lacrosnière, nutritionniste à Paris et auteur du Grand livre de l'alimentation anti-inflammatoire, chez Leducq.

Il vaut donc mieux privilégier un sandwich jambon-beurre maison. Pour qu’il puisse être à la fois quotidien et diététique, le sandwich ne doit pas être industriel et être composé, si possible, "de pain brun aux céréales ou de baguette tradition", complète Anne Le Gall. "Attention, il faut qu'il y ait une quantité suffisante de jambon, de saumon, de protéines". Cela permettra de vous nourrir suffisamment, sans les ajouts caloriques des produits industriels, tels que les matières grasse ou les glucides. La nutritionniste Catherine Lacrosnière rappelle que la quantité de jambon varie de 15 à 35 % dans un sandwich acheté.

Même si vous préférez choisir une salade pour votre déjeuner, soyez très attentif à ce qui l’accompagne. "La sauce peut multiplier par quatre le poids calorique de la salade", avertit Anne Le Gall. Pour éviter de faire grimper l’addition calorique, l’idéal est de prendre la sauce à part ou de n’en mettre que la moitié.

Peut-on manger un sandwich chaque jour ?

Le sandwich, s’il est équilibré, peut-il constituer votre repas chaque jour de la semaine ? Il n’existe pas de contre-indication, indique Anne Le Gall. "Un repas monotone n'est pas un problème si ce repas est équilibré. Deux études britanniques montrent que 20 à 30 % des Britanniques déjeunent avec une lunch box et mangent donc exactement la même chose tous les jours", poursuit la journaliste.

En revanche, il est toujours préférable de déjeuner en prenant son temps. La pause déjeuner doit durer au moins 20 minutes. "Idéalement, il faudrait mastiquer dix fois chaque bouchée parce que ce sont les mâchoires actives qui permettent d'arriver à satiété", précise Anne le Gall. "C'est le fait de mâcher qui permet de libérer l'histamine, l'hormone de la satiété".

L’idéal est donc de déjeuner accompagné afin de prendre le temps de discuter. Selon une étude, une personne qui mange tranquillement en discutant est rassasiée plus vite. Ainsi, elle consomme en moyenne 90 calories de moins que son voisin qui mange vite, "c'est l'équivalent d'une banane ou d'un œuf", conclut Anne Le Gall.