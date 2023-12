Noël et Epiphanie : Gérald Darmanin appelle les préfets à maintenir «une extrême vigilance»

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a appelé vendredi les préfets au "maintien d'une extrême vigilance" à l'occasion des fêtes de Noël et de l'Épiphanie, en raison du "niveau très élevé de la menace terroriste qui continue de peser". Dans un télégramme adressé à tous les préfets, Gérald Darmanin leur a demandé "d'apporter toute l'attention nécessaire aux dispositifs de sécurité mis en place pour les offices et rassemblements qui auront lieu à l'occasion des fêtes chrétiennes de Noël et de l'Épiphanie qui se succèderont".

La France a activé depuis le 13 octobre le niveau urgence attentat du dispositif Vigipirate

"Merci pour la présence systématique des forces de l'ordre devant tous les lieux de culte", a-t-il ajouté dans une annotation manuscrite, accentuant sa demande d'une "vigilance renforcée par une présence statique visible aux heures d'arrivée et de départ des fidèles lors des rassemblements et offices de Noël". Les fêtes ciblées sont Noël les 24 et 25 décembre "pour les catholiques, protestants et une partie des orthodoxes" et les 6 et 7 janvier "pour une partie des orthodoxes et pour les chrétiens arméniens", ainsi que l'Épiphanie les 6 et 7 janvier "pour les catholiques" et le 19 janvier "pour une partie des orthodoxes".

Le ministre a fait ce rappel alors que la France a activé depuis le 13 octobre le niveau urgence attentat du dispositif Vigipirate, le plus élevé, à la suite du meurtre de Dominique Bernard, professeur de français dans un lycée d'Arras, poignardé par un ancien élève radicalisé. L'activation du niveau urgence attentat est intervenue également dans un contexte international marqué par la guerre entre Israël et le Hamas, déclenchée par une attaque sanglante et inédite perpétrée par le mouvement islamiste palestinien le 7 octobre sur le sol israélien à partir de la bande de Gaza.