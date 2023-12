Noël : comment les villes concilient sobriété énergétique et magie des fêtes de fin d'année

À trois semaines de Noël, guirlandes, sapins et autres décorations festives illuminent les villes. Et, comme l'an dernier, de nombreuses communes veulent poursuivre leurs économies d'énergie même pendant les fêtes. Après un hiver 2022 placé sous le signe de la sobriété énergétique, la situation s'améliore cette année et le risque de délestage semble s'éloigner. De nombreuses mairies souhaitent ainsi concilier sobriété et magie de Noël, en mettant en place différentes initiatives.

Depuis plusieurs années, de nombreuses communes sont passées aux ampoules Led, moins consommatrices d'énergie. C'est le cas de Bourg-en-Bresse, comme le rapporte le quotidien Le Progrès, ou à Fréjus, comme l'explique Var-Matin, où le passage aux Leds permet "d'économiser au moins 40% sur la facture".

Aussi, pour réduire leur consommation, certains édiles ont choisi de réduire la quantité et la durée des illuminations. Des mesures qui avaient été déjà mises en place l'année dernière, et que certaines villes ont choisi de maintenir en 2023. C'est le cas à Rennes, détaille Ouest-France, où les décorations sont concentrées sur les principaux axes du centre-ville.

Chauffages interdits dans les chalets des marchés de Noël à Lille

À Paris, les lumières des Champs-Élysées brillent également moins longtemps qu'il y a quelques années. Inaugurées le 19 novembre dernier, et jusqu'au 7 janvier, elles sont visibles tous les jours de 17h à minuit (contre 2 heures du matin avant 2022). Une manière de réduire largement la consommation d'énergie, réduite de 98% depuis 2006, souligne France 3 Île-de-France : celle-ci est passée de 480.000 kwh il y a une quinzaine d'années, à 13.300 khw aujourd'hui. À Marseille aussi, les illuminations s'éteignent désormais à 23h. La ville assure également que "l'ensemble des décorations sont passées en faible consommation".

Enfin, certaines communes adaptent même leurs attractions de Noël. C'est le cas à Lille où, en plus de réduire la période d'illumination et les horaires d'allumage, la municipalité diminue la consommation de sa grande roue : les rotations sont plus douces en soirée pour diminuer la consommation énergétique, peut-on lire sur le site de la mairie. Sur le marché de Noël, les chauffages individuels sont interdits dans les chalets des commerçants, mais "l'amélioration du confort pour les commerçants est renforcée par la surélévation des planchers des chalets", assure la municipalité. Des économies qui vont dans le sens des directives du gouvernement, qui incite à poursuivre cet hiver encore les mesures en faveur de la sobriété énergétique.