Noël : Comment éviter de prendre du poids pendant les fêtes ?

Chapon aux marrons, foie gras, bûche de Noël, chocolats, alcool, fromages... On prend, et on garde, en moyenne entre 400 grammes et un kilo pendant les fêtes. Alors voici quelques conseils pour limiter les dégâts. Pour commencer, il est inutile de se priver le jour J car la frustration engendre toujours des dérapages.

"Éliminer tous les glucides de son alimentation sur une ou deux journées." Pour le nutritionniste Raphaël Gruman, c'est après qu'il faut se prendre en main, non pas en avalant des bouillons mais en enchaînant deux jours sans sucre après. "Le principe, c'est d'éliminer tous les glucides de son alimentation sur une ou deux journées. Le pain, les féculents comme le riz, les pâtes, les pommes de terre, les légumes secs qui apportent également des glucides et les fruits...", explique-t-il sur Europe 1.

Il poursuit en appelant à conserver "dans son alimentation tout ce qui est viande, poisson, crustacés, œufs, les laitages et même les produits un petit peu plus gras comme le fromage et bien sûr, un maximum de légumes pour apporter de la satiété".

Ne pas oublier de boire et faire du sport. C'est ainsi que l'organisme privé de sucre est obligé d'aller puiser directement dans les réserves de graisses stockées pendant les fêtes. Il convient de ne pas oublier non plus de boire beaucoup pendant ces deux journées pour aider le foie à chasser les toxines. Thé, infusions, jus de citron sont recommandés.

Et puis dernier conseil pour compenser les écarts, profiter des vacances pour faire du sport. Pas seulement pendant 48 heures, mais tous les jours 45 minutes de vélo, de marche rapide ou de natation. Ainsi, votre corps passera les fêtes sans dommages.