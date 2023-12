«C'est vraiment un moment important pour moi» : quand les vacanciers sont pressés de rejoindre leurs proches pour Noël

À trois jours de Noël, le monde se bouscule sur les quais de la gare Montparnasse. Ce vendredi, ce sont des centaines de familles qui sont sur le départ pour aller retrouver leurs proches. Des vacanciers qui pressent le pas et jouent des coudes pour arracher les derniers sandwiches dans les boulangeries de la gare. Parmi eux, Théo, sac à dos sur les épaules, est arrivé en avance pour être sûr de ne pas manquer son train.

"Toute ma famille est en Bretagne. Ils m'attendent impatiemment et j'ai carrément hâte, surtout que ça fait un mois que je ne les ai pas vus", confie-t-il au micro d'Europe 1 avant de détailler son programme des prochains jours.

"Bien manger et bien rigoler"

"C'est vraiment un moment important pour moi. On va passer Noël en famille avec de bons gros repas. Ensuite, on va rester un peu tranquille jusqu'au Nouvel An et puis on va reprendre le travail, la vie : métro, boulot, dodo". Et comme chez ce jeune homme, on sent ici l'impatience des voyageurs de partir pour retrouver leurs proches.

Elias, étudiant à Paris, ne cache pas sa joie d'enfin aller retrouver sa famille dans le Sud-Ouest. "J'ai vraiment hâte, car c'est vrai que l'on arrive sur la fin de l'année là, donc petit coup de mou. Les vacances tombent bien ! On espère qu'il va y avoir du beau temps. On va, se balader en bord de mer, bien manger et bien rigoler et surtout bien fêter Noël". Bien manger et faire plaisir à ses proches, c'est tout ce que veulent les voyageurs rencontrés ici, gare Montparnasse. On le sent, les vacances de Noël ont bel et bien commencé.