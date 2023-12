«Noël, c'est la famille» : dans les gares, les voyageurs attendent avec impatience de retrouver leurs proches

Sur la route, dans les aéroports ou dans les gares, le week-end de Noël s'annonce chargé. Sur le rail, la SNCF attend pas moins d'un million de voyageurs dans ses wagons durant cette période . Sur les quais de la gare Montparnasse, à Paris, le bruit des roulettes des valises résonne. La gare est bondée et des milliers de voyageurs s'entassent, scrutant les panneaux d'affichages, sans appréhension particulière. Dans quelques heures, tous seront chez leurs proches. Et certains sont plus pressés que d'autres.

"Noël, c'est la famille !", s'exclame au micro d'Europe 1, Sandrine, qui attend son train pour Angoulême. "Moi, je travaille à l'hôpital. Je vois beaucoup de gens qui sont dans la misère. Et je me dis que j'ai la chance d'avoir mes parents. Donc pour moi, c'est le moment de profiter des gens que j'aime", ajoute-t-elle.

"C'est la naissance de Jésus"

Un moment de retrouvailles mais aussi de repos pour Margaux. Après une année épuisante, la Francilienne n'a qu'une hâte pouvoir souffler un peu. "Je suis fatiguée du travail, de la vie à Paris", confie-t-elle. "Ça va être important de dormir", plaisante Margaux. "On va faire un petit réveillon, en petit comité, juste avec la famille. Il y aura les cadeaux bien sûr, la buche... Rien de bien original donc", ajoute la Parisienne.

Enfin, certains n'oublient pas la dimension religieuse de Noël, comme Oriane. "C'est la naissance de Jésus, donc, la plus grande fête chez les chrétiens. Ça nous permet de nous rassembler et de fêter quelque chose ensemble", explique la jeune femme.

Tous espèrent arriver à bon port et que leur train ne soit pas retardé ou annulé.