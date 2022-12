Noël 2022 : ces magasins de jouets débordés par les demandes de retour de cadeaux

La magie de Noël se termine parfois les cadeaux à peine ouverts. Une voiture télécommandée dont les roues ne tournent pas, une mappemonde qui ne s'allume pas ou encore un drone qui reste au sol, la mauvaise surprise peut être grande dès la première utilisation des cadeaux. Dans cette situation, il faut se rendre au service après vente du magasin. Dans le plus grand JouéClub de France, à Lyon Confluence, un guichet est ouvert pour les retours où des spécialistes les attendent de pied ferme.

Redonner le sourire après la déception

Gwenaël arrive ce mardi matin avec une grande boîte contenant un camion de pompier dans les mains. "Il est défectueux, il y a une pièce qui est mal montée. C'est quelque chose qui devrait être soudée dans une pièce et elle ne l'est pas. Donc on va voir ce qu'ils vont faire", précise la maman. Pour Safidy, qui assure le service après vente du magasin, le constat est sans appel après avoir examiné l'objet. "C'est dessoudé de l'intérieur, on ne peut pas faire grand chose. Mon collègue est parti chercher le même article et on va remplacer la pièce défectueuse. On testera si cela fonctionne bien et après madame pourra jouer aux pompiers", explique-t-il.

Comme Gwenaël, 200 clients au total se présenteront au magasin dans les 15 jours qui suivent Noël. Des retours qui restent tout de même très faibles par rapport aux ventes réalisées. Stéphane Palomba, directeur de JouéClub Confluence, compte sur ses équipes pour gérer le stress des clients. "Il y a des personnes qui arrivent énervées et qui repartent avec le sourire. Forcément, quand le Père Noël n'a pas fait le bon choix ou n'a pas apporté le bon produit, les gens sont un peu frustrés à ce moment. Il y a toujours une solution", déclare-t-il.

Le service après vente restera ouvert dans les 15 prochains jours, en fonction de l'affluence.