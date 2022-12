Noël 2022 : les cadeaux ratés pendant les fêtes

Un Noël réussi ? Pendant les fêtes de fin d'année, la plupart des personnes sont heureuses de leurs cadeaux, mais pour certains, il arrive que la déception soit grande. Un sourire crispé en découvrant un cadeau au pied du sapin ? Rassurez-vous, c'est arrivé à d'autres. Au micro d'Europe 1, plusieurs personnes ont témoigné de leurs expériences.

Comme pour ce jeune homme qui s'est déjà retrouvé dans un situation gênante. "Quand on m'offre un livre sur un sujet politique ou autre, j'essaye de ne pas montrer ma déception. Mais quand j'étais petit, je me disais que c'était un simple livre", explique-t-il. Pour d'autres, le cadeau n'est pas forcément adapté à l'âge. C'est le cas de cette jeune femme. "Mon père, à chaque fois, il faisait des cadeaux qu'il aurait aimé avoir lui quand il était enfant. Avec les Playmobil, j'avais eu le bateau pirate", rigole-t-elle.

40% des Français ont ou envisage de revendre leurs cadeaux

Bien lire la lettre adressée au Père Noël et à défaut, se creuser un tout petit peu la tête, sinon cela risque de se voir. "Pour ma mère, on lui a offert un pot de confiture à l'abricot. Le cadeau venait de ma famille en plus. C'est que vraiment on n'a pas d'idée", raconte une fille interrogée sur le sujet.

Un peu chiche le cadeau ou, c'est un autre cas de figure, complètement à côté de la plaque. Maryline, par exemple, en a fait l'expérience. "Une photo par un photographe alors que j'ai horreur d'être prise en photo. J'ai beaucoup remercié mais en repoussant la date encore et encore. C'était vraiment le cadeau pourri pour moi", détaille-t-elle. D'après une estimation parue l'an passé, un peu plus de 40% des Français ont déjà revendu ou envisagé de revendre les cadeaux de Noël qu'ils avaient reçus.