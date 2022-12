Noël 2022 : les Français partent toujours en vacances, mais moins longtemps

Cette année, beaucoup de Français ont prévu de partir en vacances à Noël, malgré l’inflation. Mais ils ont eu tendance à prévoir des séjours plus courts. C’est ce qu’a observé Weekendesk, agence de voyages en ligne spécialisée dans les week-ends et courts séjours en France. Paris, Strasbourg, Lille et Mulhouse… Voilà les destinations les plus prisées. En majorité, ce sont des couples qui ont réservé, le plus souvent juste après Noël et puis, logiquement, au nouvel an. Le budget moyen cette année atteint 341 euros, pour des séjours d’une ou deux nuits et non plus 3 nuits. Ce sont les conséquences de l’inflation.

Un effet inflation sur les prix… et la durée

"On ressent un effet inflation qui a pour conséquence une augmentation du prix du séjour et un retrait de la durée longue de séjour, explique Sébastien Venturini, PDG de Weekendesk. Les 3 nuits et plus sont en retrait par rapport aux séjours d’une à deux nuits."

Les vacanciers qui sont passés par la plateforme en ligne ont aussi choisi des destinations assez proche leur domicile. La distance moyenne parcourue ne dépasse pas 170 kilomètres. De quoi réduire la part des dépenses de trajet et se faire un peu plus plaisir quant au lieu d’hébergement.