"N'insiste pas" : le cri du coeur de Camille Lellouche contre les violences conjugales

À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, la chanteuse et humoriste Camille Lellouche était l'invitée de Matthieu Belliard dans Europe Matin. Elle est revenue sur son nouveau titre engagé, N'insiste pas, qui dénonce les violences faites aux femmes. Elle a expliqué pourquoi elle s'est emparée de ce sujet qui lui tient particulièrement à coeur.

"L'humour ne suffit plus"

"Les langues commencent à se délier, on en parle de plus en plus, mais pas encore assez. Et je trouve que même quand certaines femmes osent aller porter plainte, elles ne sont pas tout le temps prises au sérieux. Souvent, elles finissent par se faire tuer. Et c'est tellement horrible que je ne peux pas ne pas me battre contre ça", a expliqué l'artiste qui s'était déjà saisie du sujet dans certains de ses sketchs, mais qui estime que "l'humour ne suffit plus".

"Cette chanson, c'est pour ces femmes qui n'arrivent pas à partir ou qui y arrivent tard, a poursuivi l'humoriste. Une rupture 'normale', c'est déjà très violent et quitter la personne c'est un long processus. Mais quand tu es une femme battue, non seulement tu es folle de la personne qui te bat, puisque c'est son but, mais en plus tu te demandes ce qui va t'arriver si tu pars. Donc c'est encore plus long comme processus et la plupart des femmes ne portent pas plainte".

"Quand on te casse la gueule, on te casse la gueule"

L'humoriste a également rappelé que les violences faites aux femmes peuvent toucher tout le monde. "Ça concerne tous les milieux sociaux, peu importe le métier que tu fais, même dans la milieu artistique, ça arrive à tout le monde, sans exception", a-t-elle assuré. Et pour elle, les choses doivent changer dans l'éducation des jeunes garçons et des jeunes filles. "La base de tout ça, c'est l'éducation et le respect. Le chantier il est au départ, ça commence par expliquer aux petits garçons qu'on ne frappe pas les filles".

Quant aux paroles assez dures et franches de sa chanson, Camille Lellouche a estimé qu'il était nécessaire d'être clair. "À un moment ça suffit, il faut dire les choses comme elles sont. Quand on te casse la gueule, on te casse la gueule. Donc disons-le", a conclu la chanteuse.