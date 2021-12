Strasbourg : le marché de Noël accélère-t-il la transmission du Covid-19 ?

À Strasbourg, depuis l’ouverture du marché de Noël, les hospitalisations augmentent fortement. Après Colmar et Mulhouse mercredi, le plan blanc a été déclenché hier dans les hôpitaux universitaires de la capitale alsacienne, pour la troisième fois depuis le début de la pandémie. Le nombre de patients Covid-19 a doublé en 15 jours à peine : il y en a actuellement un peu plus de 80, dont 20 en réanimation.

>> A LIRE AUSSI - Marché de Noël de Strasbourg : après les menaces de l'Etat, les règles sanitaires renforcées

"La distanciation physique n'est pas respectée"

Pour Emmanuel Andrès, président de la Commission médicale d'établissement des Hôpitaux universitaires de Strasbourg, le marché de Noël, qui a ouvert il y a une semaine, contribue sans doute à cette reprise de l’épidémie dans la capitale alsacienne. "On voit bien que la distanciation physique n'est pas respectée, que les gens n'ont pas de masque, même en dehors des moments où ils mangent. Donc, bien évidemment, ça nous inquiète beaucoup", affirme-t-il au micro d'Europe 1.

"Et je ne vais pas faire de lien direct parce que je n'ai pas de preuve. Mais le marché de Noël a ouvert il y a peu de jours et là, on double, comme par hasard, nos hospitalisations", note Emmanuel Andrès. "On voit bien l'incidence qui augmente dans tous les chiffres en ville. C'est une question éminemment politique. La maire de Strasbourg et madame la préfète prendront leurs responsabilités", explique-t-il sur Europe 1.