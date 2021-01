Neuf suspects, dont huit mineurs, interpellés après le lynchage du jeune Yuriy

Neuf suspects, huit mineurs et un jeune majeur, ont été arrêtés jeudi matin à Vanves dans les Hauts-de-Seine par les enquêteurs de la police judiciaire dans l'enquête sur le lynchage du jeune Yuriy, un collégien de 15 ans, selon une information du Point dont Europe 1 a eu confirmation. Ils sont en garde à vue pour tentative d’assassinat, association de malfaiteurs en vue de commettre un crime et vol en réunion et avec violences, précise le parquet de Paris.

Sauvagement frappé et laissé pour mort le 15 janvier dernier dans le quartier Beaugrenelle à Paris, Yuriy a été hospitalisé dans un état grave à l'hôpital Necker à Paris. "Yuriy va mieux, il commence à se réveiller, à vouloir nous parler, à bouger, et ça c'est très bon signe", a déclaré samedi sa mère, Nataliya Kruchenyk, sur BFMTV. Plongé dans le coma pendant une semaine, il n’était pas encore en état de répondre aux questions des policiers en début de semaine. Toujours selon sa mère, Yuriy a eu le nez, le bras, les épaules, les côtes et des doigts cassés. Il souffrirait également de plusieurs fractures au crâne.

Vive émotion après la diffusion d'une vidéo de l'agression

À ce stade, l’enquête privilégie la piste d’une expédition punitive. L’une des interrogations concerne la raison pour laquelle ce jeune homme s'est retrouvé au cœur de cette rixe. Les policiers n’excluent pas une éventuelle rivalité entre bandes. L’adolescent aurait été porteur d’un tournevis.

Cette agression a été suivie par une importante vague d'émotion sur les réseaux sociaux. Du footballeur Antoine Griezmann au comédien Omar Sy, de nombreuses personnalités ont fait part de leur indignation après la diffusion d'une vidéo présentée comme celle de l'agression de Yuriy. Sur ces images, on distingue une dizaine de jeunes en survêtements et blousons à cagoule attaquer à coups de pied et de batte ou bâton un individu allongé par terre, au milieu d'un parvis identifié comme celui de la dalle Beaugrenelle. La victime a ensuite été laissée gisante par ses agresseurs.