Neige et verglas en Ile-de-France : les Franciliens invités à la prudence sur les routes

Des flocons vont faire leur apparition dans le ciel francilien mardi matin. Ces précipitations sont susceptibles de générer des chutes de neige pouvant atteindre un cumul de 2 à 8 cm au sol. Dès lors, des mesures de circulation sont annoncées par le préfet de police Michel Delpuech lundi soir.

Circulation interdite pour les poids lourds. La RN118 sera interdite à la circulation des véhicules de plus de 3,5 tonnes transportant des marchandises et aux véhicules transportant des matières dangereuses à partir de 6 heures mardi. Ailleurs, la limitation de vitesse est abaissée à 80 km/h pour ces poids lourds, et il leur est interdit d'effectuer une manœuvre de dépassement. Même consigne pour les véhicules de transport de personnes et de matières dangereuses sur les axes structurants d'Ile-de-France.

Prudence pour les automobilistes. Les Franciliens sont invités à faire preuve de prudence sur les routes et à privilégier les transports en commun, voire à reporter leurs déplacements. Pour ceux qui n'auraient d'autre choix que de prendre la voiture, ils ont pour consigne d'abaisser leur vitesse en cas de verglas, et de faciliter le passage des engins de déneigement des routes.

Tous les conducteurs sont également encouragés à se munir de vêtements chauds, de nourriture et d'eau, d'un chargeur de téléphone et d'une lampe torche, afin d'anticiper un blocage sur la route.