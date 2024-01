Neige en Île-de-France : la préfecture de police de Paris annonce la limitation à 70km/h sur certains axes

La neige a surpris son monde ce mardi matin. En fin de matinée, près de 400 voitures sont restées bloquées sur les routes en Île-de-France en raison des intempéries de la nuit. Une partie de l'autoroute A13 a même dû être fermée. Alors que de nouvelles chutes de neige pourraient toucher la région, la préfecture de police de Paris a déclenché le niveau 2 du plan neige verglas afin de limiter les conséquences de nouvelles intempéries. Les mesures ont été détaillées dans un communiqué publié sur X (ex-Twitter).

⚠❄ Neige | Déclenchement du niveau 2 du plan #neige et #verglas en #IDF : mesures de prudence notamment la limitation à 70km/h sur certains axes et l'interdiction de manoeuvres de dépassement pour les véhicules de +7,5 tonnes sur ces mêmes axes. Consultez notre communiqué de… pic.twitter.com/Y5sdvwkevA — Préfecture de Police (@prefpolice) January 9, 2024

Une vitesse limitée

Concrètement, à compter de ce mardi 14 heures, la vitesse est limitée à 70km/h sur l'ensemble des "axes structurants d'Île-de-France". Cela concerne notamment l'A13, la N118, l'A6, la N104, l'A115, l'A15 ou encore l'A10.

Le déclenchement de ce niveau 2 entraîne aussi l'interdiction d'effectuer une manœuvre pour tous les véhicules de plus de 7,5 tonnes sur l'ensemble de ces mêmes axes. Dans son communiqué, la préfecture a aussi fait état d'un certain nombre de recommandations en cas de déplacement. Dans le reste du pays, la Haute-Savoie, la Manche, les Yvelines, l'Essonne, le Calvados, l'Orne, l'Eure et l'Eure-et-Loir ont été placés en vigilance orange neige verglas jusqu'à mercredi matin.