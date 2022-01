Nantes : qu'est-ce que les «Bla-Bla caisses», destinées à lutter contre l'isolement social ?

REPORTAGE

C'est un concept emprunté aux Pays-Bas et dédié aux personnes isolées : des caisses de supermarché volontairement lentes, puisqu'elles sont réservées aux discussions entre les clients et les caissiers. Il en existe quelques unes en France, notamment à La Montagne, près de Nantes, où Europe 1 s'est rendue.

Sur la trentaine de caisses ouvertes dans cet Hyper U, la numéro six est formellement déconseillée aux personnes pressées. Et pour cause, ce jour-là Marie-Thérèse, la cliente, est intarissable. "On parlait des oiseaux", explique cette retraitée âgée de 89 ans, qui a trouvé en Rosène, l'hôtesse de caisse, une oreille bien attentive. "Je vis seule, et même quand je sors mon chien je ne vois pas grand monde. Vous voyez, vous allez être la seule personne à qui je vais parler aujourd'hui", lance-t-elle à l'employée. "Je suis ravie parce qu'au moins, on a eu un entretien très agréable", lui répond cette dernière.

Réhumaniser la grande distribution

Peu importe si derrière une petite file d'attente s'est formée puisque c'est le concept unique de la "Bla-Bla Caisse". Ici, le temps est comme suspendu, explique Régis Desfontaines, cadre du magasin. "Aujourd'hui il y a des petits magasins qui ouvrent même sans caisse, et nous on prend le contrepied de tout ça", affirme-t-il. "Déjà, il y a des caisses et en plus, on en a une où l'on dit 'prenez votre temps, allez-y, discuter, échanger'. On est aussi là pour ça."

Après 20 minutes d'échange, Marie-Thérèse repart donc avec son cabas bien rempli et surtout, la satisfaction d'avoir pu discuter en toute liberté. "Un petit bonjour, une petite discussion, c'est important", se réjouit-elle. L'objectif est donc atteint donc pour cette initiative qui vient réhumaniser l'univers souvent très cadencé de la grande distribution, et rappeler que non, le temps ce n'est pas seulement de l'argent