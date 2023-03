Mulhouse : un camion itinérant «Digitruck » pour lutter contre l’exclusion numérique

En France, près de 13 millions de personnes sont touchées par l’illectronisme : la difficulté voire l’incapacité à utiliser des outils informatiques. Cela concerne surtout les seniors et les habitants des petites communes rurales. Pour les aider, Huawei, l’un des leaders de la téléphonie mobile, a créé il y a un an et demi le "Digitruck" : un camion itinérant qui parcourt les routes de France pour apprendre à ceux qui le souhaitent à utiliser un ordinateur. Il se trouve en ce moment à Mulhouse (Haut-Rhin).

"J’aimerais pouvoir faire toutes mes démarches en ligne, être autonome"

Dans ce grand camion bleu, installé sur un parking du centre-ville de Mulhouse (Haut-Rhin), quatre dames âgées de 65 à 83 ans ont pris place devant des ordinateurs portables. La mission de Marie-Thérèse cet après-midi est de prendre un rendez-vous en ligne chez un médecin. "J’essaye de me connecter à Doctolib", explique cette femme dynamique. "J’aimerais pouvoir faire toutes mes démarches en ligne, être autonome", poursuit-elle. "Aujourd’hui, si on ne sait pas se servir d’un ordinateur, on est largué ! Alors je suis obligée de m’y mettre", sourit-elle.

C’est typiquement aux personnes comme Marie-Thérèse, souvent âgées ou qui habitent dans des petites villes, que s’adresse le Digitruck. Ce camion itinérant parcourt les routes de France pour lutter contre l’illectronisme, l’exclusion numérique. "J’ai trouvé que l’initiative était formidable", s’exclame Marie-Thérèse. "En plus, c’est gratuit, donc j’en profite ! Et je pense que je vais apprendre beaucoup de choses !"

Des ateliers quotidiens, gratuits, sur différents thèmes

Le Digitruck est installé place Franklin, à Mulhouse depuis lundi dernier et jusqu’au 1er avril. Il est ouvert chaque jour, du lundi au samedi, de 10h à 13h et de 14h à 18h. On peut s’inscrire par téléphone (06.46.75.98.25) ou en ligne, mais ce n’est pas obligatoire : "On peut aussi venir directement au camion : dès que les volets sont ouverts, on accueille tout le monde", explique Dyanna Patetif, animatrice.

C’est elle qui organise ici les ateliers gratuits, sur différents thèmes. "Cela peut commencer par la base : comment utiliser une souris, un clavier, un écran. Jusqu’à comment utiliser France Connect [pour faire ses démarches sur les sites du Service public], repérer les arnaques en ligne : bref, se familiariser avec l’utilisation d’Internet", résume-t-elle.

Après Mulhouse, le Digitruck prendra la direction de Remiremont (Vosges), Epernay (Marne) ou encore Verdun (Meuse), à chaque fois pour une durée de deux semaines. Il écumera ainsi les routes du Grand Est jusqu’à fin juin 2023 avant de filer vers une autre région de France.

Le site Internet du Digitruck : https://www.huawei.com/fr/news/fr/2023/digitruck-grand-est