Mort du "père" du tiramisu : l'histoire (polémique) et la recette (délicieuse) d'un dessert star

L'Italie le surnommait le "père" du tiramisu. Ado Campeol est mort samedi à l'âge de 93 ans, a-t-on appris du gouverneur de Vénétie. Propriétaire du restaurant "Alle Beccherie" à Trévise près de Venise dans le nord-est de l'Italie, il avait commencé à proposer le fameux dessert à ses clients dans les années 1970. "C'est chez lui, grâce à l'intuition et à la fantaisie de sa femme qu'est né l'un des desserts les plus célèbres au monde, le tiramisu, certifié par l'Académie italienne de cuisine", a réagi samedi le gouverneur de Vénétie sur son compte Facebook.

Par qui a été inventé le tiramisu ?

Le tiramisu, désormais un classique de la gastronomie italienne présent sur quasiment toutes les cartes des restaurants italiens, serait en effet né grâce à une erreur commise par la femme (Alba) d'Ado Campeol et par son chef cuisinier Roberto Linguanotto, selon le quotidien Il Corriere della Sera. Mais en réalité, son origine fait débat.

Tiramisu, qui veut littéralement dire 'Tire-moi vers le haut', signifie 'Remonte-moi le moral'. En Italie, il est parfois même considéré comme aphrodisiaque. "On prétend même que les prostituées de Venise en commandaient pour leurs clients", soulignait notre chroniqueur Olivier Poels dans Historiquement vôtre, en décembre dernier.

L'Italie connaît beaucoup de bagarres autour de l'histoire et de la création du tiramisu. "Une première hypothèse prétend qu'il pourrait venir de Toscane. Le dessert aurait été inventé au 16ème siècle pour la venue du grand duc Côme 3 de Médicis. Mais en Italie, il y a très peu de codification de la cuisine et de livre de recettes, contrairement à la France. Ainsi, on ne trouve dans la littérature italienne pas de véritable mention écrite de recette du tiramisu avant les années 1970", résume Olivier Poels.

Cela fait dire aux Vénitiens que la recette a été inventée en réalité dans les années 1950 - 1960, dans un restaurant de la ville de Trévise. Celui d'Ado Campeol, donc. "Faux", rétorque-t-on dans le Frioul-Vénétie Julienne voisin, région où l'on affirme, photos à l'appui, que le dessert est né en 1952 dans un restaurant de la commune de Tolle Mezzo. "Il y a aujourd'hui encore une bataille juridique entre ces deux régions italiennes : la Vénétie a inscrit le tiramisu à la liste officielle de ses produits agricoles traditionnels et le Frioul-Vénétie Julienne l'attaque en justice, évidemment", soulignait Olivier Poels.

Quelle est la recette du tiramisu ?

Reste que le dessert est une véritable star mondiale. Le principe de la recette, très simple, consiste à superposer les différents ingrédients, dont les saveurs s'entremêlent et se complètent. Il existe de nombreuses variantes fondées sur la température (version glacée) ou sur les ingrédients : tiramisu aux fruits frais ou secs (raisins secs, framboise, mangue, etc) ou avec d'autres types de biscuits (petit beurre, spéculoos). Le tiramisu peut être présenté sous différentes formes : verrines, tranches, dôme, bûche ou encore charlotte. Olivier Poels, pour sa part, vous propose cette recette :

Le tiramisu

Ingrédients :

- 20 biscuits cuillère (boudoirs)

- 100 g de sucre

- 250 g de mascarpone

- 1 café

- 3 œufs

- 5 cl d’Amaretto

- Poudre de cacao

Recette :

Mélanger les jaunes d'œufs avec le sucre et le mascarpone. Monter les blancs en neige. Incorporer les blancs en neige au mélange jaunes-sucre-mascarpone jusqu'à l'obtention d'une crème légère et onctueuse.

Mélanger le café et l'Amaretto. Tremper les biscuits dans ce mélange.

Monter le dessert en alternant les couches de crème et de biscuit. Saupoudrer de cacao en poudre. Conserver au frigo au moins deux à trois heures avant de le servir.