Mort de Jacques Dessange : "Pour moi c'est un créateur et un modèle", réagit Franck Provost

RÉACTION

Jacques Dessange, Hubert de son vrai nom, est décédé mardi à l'âge de 94 ans. Le coiffeur-entrepreneur avait ouvert ses premiers salons en 1954, s'attirant la sympathie des personnalités en inventant le "coiffé-décoiffé" avant de développer un empire présent dans 43 pays. L'ancien coiffeur des stars était aussi reconnu dans le métier. Franck Provost réagit à sa disparition au micro d'Europe 1. "Cela a été un modèle pour moi puisque j’ai débuté ma carrière bien après lui. Et j'ai toujours aimé l'image qu'il a donné de sa marque."

"Quand je l’ai rencontré, je débutais, j'étais assez jeune et j'avais commencé à monter quelques salons", se souvient le coiffeur et homme d'affaires. "Il m'avait toujours félicité en me disant 'voilà mon futur concurrent'. C’était plutôt sympathique"

Une rivalité dans le respect

Une rivalité entre les deux marques, mais un respect mutuel entre les deux hommes. "C'était quelqu'un qui avait une vraie personnalité, et chacun défendait ses marques mais toujours dans le respect", raconte Franck Provost. "On pouvait se parler, plaisanter et il n’y avait pas de problèmes. Mais il n'y avait pas de cadeaux quand même", ajoute-t-il en riant.

"Je l’ai admiré, il a réellement marqué son époque. Pour moi, c'est un créateur et un modèle sans aucun doute", souligne le coiffeur. Un style inimitable qu'il décrit comme naturel, facile à porter. "Quelque chose de mode, avec toujours de très belles images. Souvent, j’aurais aimé que ce soit les miennes", sourit-il.