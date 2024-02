Morbihan : naissance d'un rhinocéros indien dans un parc animalier, une première depuis la préhistoire

Avant d'entrer, ce n'est pas la patte blanche qu'il faut montrer, mais patte mouillée en plongeant les chaussures dans un pédiluve. La précaution est indispensable. Pas question de faire entrer le moindre microbe dans ce bâtiment qui abrite une perle particulièrement rare au parc de Branféré, dans le Morbihan. "C'est le premier rhinocéros breton depuis la préhistoire", précise Alexandre Petry, directeur zoologique du parc.

Né en décembre 2023

"À la fin du mois de décembre, on a eu la chance d'accueillir un bébé rhinocéros indien. C'est une vraie bonne nouvelle parce que le rhinocéros indien, malheureusement, c'est une espèce qui est menacée", explique le directeur.

Sonaï, c'est son nom est donc né ici le 29 décembre. Depuis, il suit sa maman comme son ombre. Mélanie, soigneuse, est aux petits soins. "On le voit régulièrement téter et sa moyenne, c'est d'un kilo cinq à deux kilos qui prend par jour. Donc il boit quand même pas mal. On a l'opportunité de le peser une fois par semaine. Mardi, il était à 112 kilos", raconte la soigneuse.

Un beau bébé a doublé son poids. depuis sa naissance et que le grand public peut à présent découvrir puisque après sa fermeture annuelle, le parc rouvre justement ses portes ce week-end.