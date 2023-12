«Mon compte a été débité de 1.500 euros» : les fraudes par des faux conseillers bancaires se multiplient

"Je pensais que c'était quelqu'un de la banque donc je l'ai écouté." Les arnaques au téléphone font de nombreuses victimes comme Séverine, mère de famille. Elle s'est faite avoir par un faux banquier au téléphone. Et pour cause, les fraudes par manipulations ont augmenté de 27 % en seulement un an, selon la Banque de France.

Quelques recommandations pour éviter la fraude

"Il me demande de faire le code Sécuripass puis me demande de valider", explique Séverine au micro d'Europe 1. Cette mère de famille s'exécute, mais elle va vite remarquer un problème. "Quand je suis rentré à nouveau sur mon application de la banque, mon compte a été débité de 1.500 euros. Mes deux filles m'ont aidée parce que je n'avais pas d'argent entièrement. C'était une catastrophe", raconte-t-elle.

Pour Alexandre Stervinou, directeur de la surveillance des paiements à la Banque de France, ces arnaques peuvent être évitées à condition de suivre quelques recommandations. "Ils vont vous demander d'effectuer une opération de paiement, demander vos identifiants bancaires ou bien des codes de sécurité. Face à tout cela, il faut dire 'stop'. Un conseiller bancaire ne vous demandera jamais vos authentifiant et vos identifiants bancaires. Il n'a pas besoin de cela", détaille-t-il.

Des conseils d'autant plus précieux que les banques rechignent souvent à rembourser. Pour ces arnaques, elles considèrent que vous avez pris une part active dans la fraude.