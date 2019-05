Mobilisation de gilets jaunes devant un entrepôt travaillant pour Amazon en Isère

Quelques dizaines de "gilets jaunes" ont manifesté mercredi soir, et une partie de la nuit, devant un entrepôt isérois opérant pour Amazon afin de protester contre les conditions de travail au sein du groupe américain, a-t-on appris de sources concordantes.

Aucun incident signalé

La manifestation a duré de 21 heures à 1 heure du matin, a indiqué l'un des manifestants. Elle a consisté à "empêcher quelques camions d'entrer et sortir" de chez ce spécialiste en logistique, situé dans la zone d'activité de Satolas et Bonce, tout en laissant le personnel vaquer, a-t-il précisé. Les manifestants, au nombre de "55" selon eux, ont déployé des banderoles dénonçant les conditions de travail chez Amazon, notamment "des licenciements de femmes enceintes" et "l'évasion fiscale".

Les gendarmes présents n'ont pas eu à intervenir. Les faits ont été confirmés par la préfecture, qui a évoqué pour sa part "une quarantaine" de manifestants. Une dizaine d'entre eux, a-t-on ajouté de même source, se sont ensuite rendus devant une plateforme d'Intermarché, devant laquelle ils ont manifesté jusqu'à 4 heures. Là encore, il n'y a eu aucun incident.