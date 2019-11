"Une décision aberrante" : mobilisation autour des éleveurs condamnés pour les nuisances de leurs porcs

REPORTAGE

A Aniche, près de Douai, un couple d'éleveurs porcins a été condamné à payer 58.700 euros d'amende pour les nuisances olfactives et sonores de leurs animaux. Pour les soutenir et dénoncer l’agri-bashing, la FDSEA (Fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles), syndicat majoritaire chez les agriculteurs, a organisé samedi une manifestation devant le tribunal de la ville. Rapidement, des files de tracteurs se sont formées et des affiches ont été sorties : "Condamnés pour vous avoir nourri", "Nous ne travaillons pas pour vous nuire". Europe 1 a suivi cette mobilisation.

"Les exploitations agricoles qui sont en place aujourd’hui peuvent toutes subir ce type de préjudice", s'alarme François Fournier, membre de la FDSEA, une tête de cochon dans les mains pour dénoncer l’agri-bashing. "Qu’est ce qu’on veut ? Maintenir l’agriculture en France ? On veut garder notre modèle familial ? C’est quoi cette décision complètement injuste ? C’est aberrant."

"Cela prouve qu'il y a un mal-être chez les agriculteurs"

Nathalie Delval, l’éleveuse condamnée, apprécie la mobilisation des exploitants. "On est super heureux que tous les agriculteurs soient solidaires avec nous, c’est magnifique", s’émeut l’exploitante agricole. "Cela prouve qu’il y a un mal-être chez les agriculteurs et tous sont concernés."

Les agriculteurs venus soutenir les éleveurs condamnés se sont ensuite retrouvés en début d’après-midi dans l’exploitation porcine de la famille Delval. Ils chercheront, ensemble, le moyen de venir en aide financièrement à cette exploitation, plombée par cette amende.