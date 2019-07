Miss France veut "devenir présidente de la Polynésie française"

De Miss France à femme politique. Voilà l'un des objectifs affichés par Vaimalama Chaves dans une interview à Télé Loisirs.

"Faire une licence de sciences politiques"

Comme Elodie Gossuin avant elle, la jeune femme a le titre de Miss France. Mais là où l'animatrice radio a été par deux fois conseillère régionale de Picardie, Vaimalama Chaves vise encore plus haut, et envisage la possibilité de "devenir présidente de la Polynésie française". Un projet dont la première étape doit démarrer dès 2020, une fois les obligations de Miss France achevées : "J'envisage l'année prochaine de reprendre mes études et éventuellement de faire une licence de sciences politiques pour devenir présidente de la Polynésie française un jour".

Et comme pour prouver qu'il ne s'agit pas du phrase en l'air, Vaimalama Chaves dévoile une de ses idées pour améliorer l'île : "Nous sommes totalement dépendant des importations. Pour améliorer ça, je voudrais travailler avec la Nouvelle-Calédonie et Wallis et Futuna pour passer du franc Pacifique à l'euro pour augmenter le pouvoir d'achat de tous les touristes et faire éclater la bulle spéculative qui fait monter de manière superficielle les prix en Polynésie".