Miss France 2019 en quête d'un titre mondial en 2020

Miss France 2019 a annoncé lundi à Tahiti devant les trente reines de beauté régionales en lice pour lui succéder, son intention de participer à l'un des concours internationaux l'an prochain. Vaimalama Chaves, Miss Tahiti 2018, n'avait pas souhaité se présenter à Miss Monde ou à Miss Univers cette année, comme c'est l'usage. "Avant de faire quelque chose pour faire plaisir aux autres, il faut d'abord penser à soi, parce que faire quelque chose au détriment de soi, ça ne sert à rien", a-t-elle expliqué en conférence de presse. Elle compte se présenter au concours international qui ne sera pas choisi par la prochaine Miss France.

Arrivées dans la nuit de dimanche à lundi à Tahiti pour neuf jours de préparation, de shooting photos et de tournages, les 30 prétendantes au titre de Miss France étaient reçues lundi à la présidence de la Polynésie française. En accueillant les miss, la ministre du tourisme, Nicole Bouteau, a souligné l'impact de leur voyage et de la notoriété de Vaimalama Chaves sur le tourisme, première ressource économique de la Polynésie française. Les candidates n'ont pas quitté leur sourire, malgré la pluie et ont proposé un défilé fleuri, ouvert au public, sous le chapiteau de la présidence de la Polynésie française.

Lundi matin, quelques centaines de fans ont assisté au défilé dans cette collectivité d'outre-mer très attachées à ses Miss. "On soutient Miss Tahiti, on veut le doublé, mais si elle est dauphine, c'est déjà pas mal" s'enthousiasme Naya Tahiti, qui tient un blog de soutien à Matahari Bousquet, la candidate tahitienne. Cette année, la cérémonie des miss, a pour thème "le tour du monde des Miss". Tahiti était la première étape d'un voyage d'intégration avec cours de maintien et épreuve de culture générale. Les 30 candidates retourneront en métropole le 26 novembre. L'élection de Miss France 2020 aura lieu le 14 décembre en direct sur TF1 et sera présenté par Jean-Pierre Foucault depuis Marseille.