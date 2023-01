Ministères aspergés de peinture : des amendes pour les militants de «Dernière rénovation»

Quatre militants du collectif écologiste "Dernière rénovation" devront payer 750 euros chacun et suivre des stages de citoyenneté après avoir aspergé de peinture orange Matignon et le ministère des Finances, a indiqué vendredi le parquet de Paris sollicité par l'AFP. Deux de ces militants s'en sont pris mercredi au portail de l'Hôtel de Matignon pour dénoncer l'inaction, à leurs yeux, du gouvernement face au réchauffement climatique. Plusieurs vidéos de leur action ont été diffusées sur les réseaux sociaux.

ACTION EN COURS



En ce moment, Florian 23 ans, Mathieu 29 ans et Sébastien 37 ans, citoyens engagés avec #DernièreRénovation, aspergent de peinture orange la façade du ministère de la Transition écologique. [1]#A22Networkpic.twitter.com/IPW0OChxpY — Dernière Rénovation (@derniere_renov) January 6, 2023

Les deux militants, prénommés Adrien et Charlotte selon le collectif, ont été aussitôt interpellés par les gendarmes qui assuraient la sécurité des lieux. Selon le parquet de Paris, cet homme de 22 ans et cette femme de 20 ans ont été placés en garde à vue pour dégradation d'un bien destiné à l'utilité publique et outrage à personne dépositaire de l'autorité publique. D'après le parquet, ils ont fait l'objet d'ordonnances pénales pour des dégradations légères sur des biens destinés à l'utilité publique. L'outrage n'a pas été retenu.

750 euros d'amendes pour les militants

Jeudi, Manon, 25 ans, et Nina, 24 ans, selon leur présentation par le collectif militant sur Twitter, ont aspergé à leur tour de peinture la façade du ministère de l'Économie, avant d'être placées en garde à vue.

ACTION EN COURS



Pendant que le Ministre @BrunoLeMaire présentait ses vœux aux acteurs économiques : Manon, 25 ans et Nina, 24 ans, citoyennes engagées avec #DernièreRénovation, aspergent de peinture orange la façade du ministère. [1]#A22Networkpic.twitter.com/4LsEIiV3Cp — Dernière Rénovation (@derniere_renov) January 5, 2023

L'une des deux femmes a fait l'objet d'une ordonnance pénale la contraignant à 750 euros d'amende ainsi qu'à un stage de citoyenneté, d'après le parquet. L'autre s'est vu notamment reprocher des violences volontaires sans incapacité sur une personne dépositaire de l'autorité publique, après avoir un court instant dirigé son extincteur rempli de peinture vers un fonctionnaire des douanes intervenant pour l'arrêter.

Elle a été présentée vendredi à un magistrat qui lui a notifié une "contribution citoyenne" de 750 euros (une somme à verser à une association d'aides aux victimes) ainsi que son obligation de participer à un stage de citoyenneté, selon le parquet de Paris. Vendredi, trois militants du collectif, Florian, 23 ans, Mathieu, 29 ans et Sébastien, 37 ans, ont aspergé à leur tour de peinture orange la façade du ministère de la Transition écologique, selon des images du collectif sur Twitter.