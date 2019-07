Migrants - SOS Méditerranée lance une nouvelle campagne : "C'était inimaginable de ne pas retourner en mer", estime son directeur

Huit mois après l'arrêt de l'Aquarius, SOS Méditerranée est prête à reprendre la mer pour porter secours aux migrants. L'ONG s'est dotée, avec Médecins sans Frontières, d'un nouveau navire, l'Ocean Viking, qui bat pavillon norvégien.

Un navire plus rapide que l'Aquarius, doté d'un hôpital à bord

"Le bateau va patrouiller en Méditerranée centrale, de là d'où provient le plus grand nombre d'appels de détresse, mais sans jamais entrer dans les eaux territoriales libyennes", explique Frédéric Penard, directeur des opérations de SOS-Méditerranée. Au micro d'Europe 1, il en détaille les caractéristiques : "C'est un navire avec un pont arrière très plat que l'on a pu aménager, cela nous permet d'avoir un hôpital à bord et des endroits pour héberger des personnes. Il va plus vite que l'Aquarius, et est doté de quatre bateaux de sauvetage qui peuvent être déployés en même temps".

Un nouveau navire, pour une nouvelle campagne qui se fixe les mêmes objectifs : "C'est outil particulière performant pour pouvoir mener des opérations de sauvetage dans cette mer où l'on sait qu'il y a peu de coordination. Il est en route et prêt à mener ces opérations de sauvetage", relate le directeur. Malgré une campagne de trois ans avec l'Aquarius et de nombreux déboires, il l'affirme : "C'était inimaginable de ne pas retourner en mer".