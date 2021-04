Migrants disparus en Méditerranée : "Cela fait des années que les drames s'enchainent"

"Il y a des gens qui meurent en mer dans l'indifférence". Une embarcation de migrants à fait naufrage en mer, avec 130 personnes à son bord, suscitant, entre autres, la colère du pape. Antoine Laurent, auteur de Journal de bord de l’Aquarius. Dans la peau d’un marin sauveteur, qui parait ce mercredi, est revenu sur cet "énième drame" causé par "l'indifférence" et une part de "négligence" des politiques.

Entre 2016 et 2018 le navire l'Aquarius a parcouru la Méditerranée pour secourir des migrants. Cette mission humanitaire a pris fin en décembre 2018, après que le bateau a été privé de pavillon pendant plusieurs mois. Si d'autres ont pris le relai, le marin appelle à un réveil politique qu'il entend lui-même contribuer à entrainer en s'engageant.

Les ONG "ne sont pas capables d'assurer toute la sécurité"

"On a eu une prise de conscience en 2013 avec Lampedusa", reconnait Antoine Laurent. Toutefois, il estime que depuis, "il y a eu des réactions des états, parfois positives, avec Mare Nostrum par exemple, mais les choses se sont dégradées depuis quelques années". Le problème est double selon lui, "les états européens et en particulier l'Italie se sont progressivement retirés de cette zone" pour confier les opérations aux gardes cotes libyens.

Sauf que d'après lui, ces dernier "ne sont pas en mesure d'assurer la sécurité en mer lorsque les départs s'accélèrent". Face à cela, les ONG "ne sont pas capables d'assurer toute la sécurité et les drames se répètent".

"Il faut que l'Europe se réveille"

Certains comme Enrico Letta, ancien président du Conseil des ministres italien appelle à un plan européen sur les migrations. Antoine Laurent, qui se veut prudent sur la proposition admet que "de la bonne volonté serait bienvenue". Il estime en effet que "les politiques migratoires sont essentiellement basées sur la répression dans l'optique stérile de dissuader les migrants".

Selon lui, "les réponses en Méditerranée sont essentiellement de l'ordre du sécuritaire" et ne donnent pas suffisamment de place aux sauvetages. Pour Antoine Laurent, ce n'est "clairement pas comme ça qu'on va régler le problème. Il faut des solutions d'ampleur qui impliquent tous les Etats". Le marin appelle ainsi à ce que l'Europe "se réveille" et juge qu'il "n'est pas trop tard".

"Des situations où la détresse humaine arrive à son stade le plus extrême"

Avec deux ans passés sur l'Aquarius, il a participé à de nombreux sauvetages et vu les drames qui se nouaient. "La sensibilité qu'on peut avoir à la suite de ces opérations donne une autre image du phénomène migratoire", raconte-t-il. "Je serais curieux de voir comment pourrait réagir les xénophobes confrontés à ces situations où la détresse humaine arrive à son stade le plus extrême." Pour Antoine Laurent, "quand on voit la détresse dans leur regard on n'a pas d'autre choix que d'aller les secourir". Il relate également que "ce qui pousse à s'engager sur cette route migratoire c'est que le fait de rester à terre serait encore moins sur".

S'il a décidé d'écrire un livre, il est lassé de devoir répéter que "des gens meurent en mer dans l'indifférence et dans un certain degré de négligence", pour espérer se faire entendre. C'est avec une volonté de rendre le monde "plus juste" qu'il a décidé de s'engager auprès du député Matthieu Orphelin dans la direction de campagne pour les élections régionales dans les Pays de la Loire.