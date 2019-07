Michèle, 58 ans, adore paresser : "C'est prendre soin de soi"

Chaque jour, Michèle, 58 ans, originaire de la Nièvre, s'accorde des moments de pause, des moments où elle ne fait rien. Car paresser selon elle n'a rien à voir avec le fait d'être fainéant, indolent ou inactif sur un canapé, c'est d'abord prendre soin de son corps et de son esprit. Vendredi, au micro d'Eve Roger, sur Europe 1, elle explique ce que lui apportent ces parenthèses de repos, et pourquoi la paresse n'est pas toujours un vilain défaut.

"Au moins une fois par jour et quand je peux en fonction de mon planning, j'essaie de m'accorder 5 à 10 minutes de pause. Pour moi, ce moment là, ce n'est pas de la paresse, c'est prendre soin de soi. Evidemment on ne fait pas d'effort, on n'est pas dans l'activité physique mais on prend soin de soi d'un point de vue physique et mental. De cette façon, j'essaie de diminuer toutes les sollicitations qui génèrent du stress comme le travail, les réseaux sociaux et les nouvelles technologies.

Très souvent pendant ces moments là je m'installe en posture assise et j'essaie de me recentrer sur moi, sur les sensations que je peux avoir au niveau de mon corps, et j'observe aussi beaucoup ma respiration. Cela me permet de me détendre mentalement et de couper avec les éventuelles pensées inutiles.

J'essaie aussi d'utiliser la visualisation positive. Je m'imagine dans un paysage agréable, calme qui est synonyme de détente. Je tente de ressentir les parfums, les bruits de ce lieu comme si j'y étais à l'instant présent.

Mais pour Michèle paresser c'est aussi rêver…

Pendant les temps de pause, on rêvasse, on peut se projeter dans des projets à construire, dans un aspect de notre vie, on stimule notre imagination et notre créativité.

J'utilise également cette détente mentale et physique pour faire des micro-siestes en début d'après-midi. C'est bénéfique. Ça me permet d'être ensuite beaucoup plus efficace".