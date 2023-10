Météo : cinq départements toujours en vigilance orange pour crues ou vagues-submersion

Cinq départements restent placés en vigilance orange pour crues ou vagues-submersion, dimanche à la mi journée, avec des pluies parfois orageuses sur une diagonale Nouvelle Aquitaine-Grand Est et des vents forts pouvant entrainer de fortes vagues sur la façade atlantique. La vigilance orange "pluie-inondations" a été levée pour les quatre départements de Poitou-Charentes (Deux-Sèvres, Vienne, Charente-Maritime et Charente), selon le dernier bulletin de Météo-France.

La Charente-Maritime fait toujours l'objet d'une vigilance orange crue, tout comme la Gironde, les Landes et les Pyrénées-Atlantiques. Ces quatre départements resteront en vigilance orange crues lundi, précise Météo-France. Enfin, la Vendée est en orange pour risques de vagues-submersion.

Dépression Céline

Le temps reste perturbé en lien avec la dépression Céline située sur les îles britanniques, précise Météo France. Les vents fort de sud-ouest associés génèrent et entretiennent de fortes vagues sur toute la façade atlantique et l'entrée de Manche dans un contexte de grandes marées nécessitant une vigilance particulière. Un front pluvieux faiblissant en activité s'étire du Golfe de Gascogne au Grand-Est.

D'autre part, un épisode de pluies se met en place sur le Sud-Est. Des précipitations intermittentes toucheront par moment la région PACA, et deviendront marquées le soir sur l'Ardèche et le relief cévenol. Elles ne concernent toutefois pas les plaines du Languedoc-Roussillon. Le reste de l'Occitanie, les Alpes du Nord et le Jura bien que sous un ciel parfois nuageux, restent à l'écart des pluies.

Le vent de sud soufflera fort le soir dans l'axe de la vallée du Rhône et de la Saône avec des rafales de 60 à 80 km/h et parfois jusqu'à 90 km/h sur la région lyonnaise. Le vent de sud-ouest est également marqué sur le nord et le nord-ouest avec 60 km/h dans l'intérieur et 70 à 80 km/h sur les côtes. Les températures maximales atteignent généralement 15 à 17 degrés sur la moitié nord, avec localement 18 à 20 degrés dans l'Est. Au sud du pays, on attend 15 à 22 degrés, localement 24 à 25 degrés en Occitanie ou en Corse.