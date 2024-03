Météo : alerte orange aux avalanches dans les Alpes à partir de dimanche

Une alerte orange aux avalanches a été émise pour les Hautes-Alpes et la Savoie à compter de dimanche, a annoncé samedi Météo-France, qui a placé quatre départements en alerte orange neige et verglas.

20 à 30 centimètres de neige au-dessus de 1.000 mètres

"Passage en vigilance orange pour l'activité avalancheuse, dimanche, sur les départements de la Savoie pour les secteurs frontaliers de la Haute-Maurienne et le département des Hautes-Alpes pour les secteurs frontaliers du Queyras", précise l'organisme météorologique dans son bulletin diffusé samedi après-midi. "La neige présente sur le massif des Alpes est associée à une activité avalancheuse", ajoute-t-il, décrivant "des conditions souvent perturbées ce dimanche, avec en particulier de la neige à basse altitude sur une partie du Massif Central et en vallée du Rhône".

Après la Haute-Loire et la Loire, les départements de la Lozère et de l'Ardèche ont été placés en vigilance orange neige et verglas à partir de dimanche 6 heures. "La perturbation qui concernera un grand quart sud-est du pays, donnera de la neige à basse altitude, jusque vers 400 m environ" et "cette neige parfois lourde, pourra rendre les conditions de circulations difficiles sur certains axes routiers et provoquer quelques dégâts sur la végétation ou certaines infrastructures sensibles (câbles)", souligne Météo-France.

Les quantités de neige attendues sont de l'ordre de 5 à 10 cm à partir de 500 m d'altitude, 20 cm au-dessus de 1.000 m avec localement 30 cm. "Les départements de la Lozère, de l'Ardèche, de la Loire et Haute-Loire semblent pour l'instant les plus concernés, mais d'autres départements (en vigilance jaune) connaitront également quelques chutes de neige localement significatives", selon Météo-France.