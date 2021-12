Météo : à Narbonne-Plage, les vacanciers profitent des températures printanières

REPORTAGE

Des vacanciers ravis de profiter de cette douceur providentielle . A Narbonne-Plage, dans l'Aude, le mercure a grimpé jusqu'à 20 degrés mercredi, avec du soleil. Des températures bien au-dessus des normales saisonnières en cette fin d'année . "Un temps pareil, c'est quasiment le printemps", sourit Paula, venue avec son fils longer la plage en roller, et vêtue d'un simple pull. Ils ne s'attendaient pas à une telle douceur. "Même le vent est agréable. On va sortir les cerfs-volants, ça va le faire !", s'exclame-t-elle au micro d'Europe 1.

"On a mis les pieds dans l'eau"

La France est en effet touchée par une vague de douceur. Des records de chaleur ont été enregistrés cette semaine sur tout le territoire, avec jusqu'à 22 degrés mercredi après-midi à Perpignan dans les Pyrénées-Orientales, ou encore 15 degrés en plein Paris. Et Narbonne-Plage n'est pas en reste. Odeline et sa fille sont allées plus loin que les deux premiers vacanciers. "On a mis les pieds dans l'eau. Elle est fraîche mais honnêtement, elle n'est pas si fraîche que ça pour un 29 décembre."

Des douceurs qui questionnent les vacanciers

Cette chaleur au début de l'hiver les préoccupe tout de même un peu. "C'est complètement fou. D'un côté, ça fait un peu peur. On en parlait justement avec ma fille, on se demande un peu ce qui va nous arriver dans les prochaines années", commente Odeline, qui préfère néanmoins savourer cette douceur inhabituelle. "On profite pour se ressourcer, pour prendre de la vitamine D qu'on n'avait plus depuis un petit moment, et on s'est mis pieds nus exprès pour se reconnecter avant la nouvelle année."

Des records de chaleur après un été capricieux

Si certains s'en inquiètent, d'autres trouvent que ce redoux n'a rien d'exceptionnel. C'est le cas de Stéphane, Narbonnais, qui s'est installé avec un sandwich sur le front de mer. "On a l'habitude. On sait qu'il y a un coup de froid avant, et au moment des fêtes il y a souvent un redoux", explique-t-il, soulignant la météo capricieuse pendant la période estivale. "On a aussi eu un été qui a eu du mal à venir, et jusqu'au mois de juin, il ne faisait pas très beau, et pas spécialement chaud. Donc je ne suis pas plus inquiet", conclut Stéphane.

La douceur devrait d'ailleurs se prolonger au moins jusqu'en milieu de semaine prochaine. Cela devrait inciter les plus courageux à prendre un premier bain pour fêter la nouvelle année.