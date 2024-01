«Mes parents n'ont jamais pris de vacances» : les enfants d'agriculteurs s'inquiètent pour leur avenir

Y aura-t-il toujours des agriculteurs pour reprendre les exploitations ? De moins en moins de jeunes choisissent d'opter pour des carrières agricoles alors que plus de la moitié des agriculteurs partiront à la retraite d'ici dix ans. Dans la région de Toulouse, Europe 1 est allée à la rencontre d'élèves d'un lycée agricole qui s'inquiètent pour leur avenir.

"Il faut que ça bouge"

Dans cet établissement, au milieu des champs, les cours reprennent après la pause. Peu importe, Lucas, âgé de 19 ans et étudiant en BTS agricole, tient à répondre aux questions : "Sans aller à l'école, peut-être qu'on n'aura pas de diplôme mais il ne servira à rien si on a plus d'agriculteurs", explique-t-il.

Pour ce jeune homme, l'agriculture est une passion, une vocation. Même si ses parents, eux-mêmes exploitants, ont tenté de le dissuader :"Ils n'ont pas envie que les jeunes aient la vie qu'ils ont eue. J'ai des parents qui n'ont jamais pris de vacances. Ils travaillent 7j/7 et 24h/24. Ils s'usent beaucoup plus que la normale. Il faut que ça bouge", raconte le jeune homme.

"On ne pouvait pas se nourrir correctement"

Alors Lucas dort sur de la paille sur un barrage. Depuis quelques jours, des élèves de 17 ans participent à leur manière au mouvement de protestation des agriculteurs. Ils postent des photos sur Instagram avec des tracteurs ou des champs comme signe de soutien. Ils constatent la précarité de leurs parents : "On ne pouvait pas se nourrir correctement. On demandait à notre famille de nous aider", détaille Lillian, un autre étudiant.

Lillian a préféré se tourner vers la filière mécanique avec l'option spécialité agricole pour vivre de sa passion comme, par exemple, employé dans un garage. Un employé d'un lycée confie que ces élèves font moins la fête que leurs aînés au même âge, comme si un poids, dit-il, s'était abattu sur leurs épaules.