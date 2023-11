«Meilleurs Franchisés & Partenaires de France» : tout savoir sur la 36e édition du concours de l'IREF qui se déroule ce lundi

Le célèbre Studio Gabriel va accueillir lundi soir la remise du prix du concours "Meilleurs Franchisés & Partenaires de France". Parrainé par le ministre de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire, et organisé par la Fédération des Réseaux Européens de Partenariat et Franchise (l'IREF), ce concours, dont Europe 1 est partenaire, va permettre de récompenser de nombreux lauréats. Ces derniers avaient jusqu'au 5 juin dernier pour candidater ; après quoi un jury présidé par Alain Di Crescenzo, président des Chambres de commerce et d'industrie en France (CCI France), devait déterminer les vainqueurs.

Des grandes nouveautés cette année

Plusieurs récompenses seront donc décernées comme celles du "Prix de l'innovation", "Prix du service de proximité innovant" ou encore le "Prix de l'accompagnement réseau". La grande nouveauté de cette 36e édition sera la remise du prix "Capitale Franchise et Partenariat", qui sera attribué à une ville européenne qui a réussi le pari d'attirer des entreprises françaises pour redynamiser son économie locale. Autre nouveauté, la création des prix "Entrepreneuse" et "Femme de l'année" afin de mettre en avant le rôle et les performances des femmes.

Dès mardi, vous pourrez retrouver sur le site Europe1.fr le palmarès complet des vainqueurs, composé des têtes de réseaux, franchisés et partenaires indépendants qui parviennent, non seulement à maintenir leur activité, mais encore plus à la développer en faisant briller la France et l'Europe.