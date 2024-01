Meaux : une alerte enlèvement déclenchée après la disparition d'un nourrisson, sa mère recherchée

Une alerte enlèvement est déclenchée après la disparition de Neilylah, "un bébé âgé d'un mois, de sexe féminin, de type africain, cheveux frisés noirs, mesurant 50 cm et pesant environ 3 kg", indique la police nationale. "Le suspect est sa mère Tracy (alias Chelsea) Ngoie, âgée de 21 ans, mesurant 1,73 m, de type africain, yeux noirs, cheveux noirs, de corpulence normale, porteuse d’un T-shirt blanc, d’un pantalon gris et d’un bonnet en satin rouge."

Selon le communiqué des autorités, "le nourrisson a été enlevé au centre hospitalier de Meaux, en Seine-et-Marne, le 18 janvier 2024 entre 19h35 et 20h30."

Si vous localisez l’enfant, n’intervenez pas vous-même, appelez immédiatement le 197 ou envoyez un courriel à alerte-enlevement@interieur.gouv.fr

Des fragilités psychologiques

D'après une source proche du dossier, la jeune mère se trouve sans domicile fixe et en raison du froid n'est pas en capacité de prendre soin de sa fille. La garde du bébé lui a été retirée en raison de ses fragilités psychologiques. Le procureur de la République de Meaux tiendra un point presse vendredi à 19 heures.

Le plan "Alerte enlèvement" est un dispositif d'alerte massive et immédiate déployé pour aider à la recherche d'un enfant présumé enlevé. Il est largement inspiré du plan "Amber Alert", créé au Texas en 1996, après l'enlèvement et l'assassinat de la petite Amber Hagerman. Sa précédente activation remonte au 7 juin pour l'enlèvement à Dunkerque dans le Nord de la petite Malek, 8 ans, retrouvée saine et sauve en Italie avec son père le lendemain.