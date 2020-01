Meal Canteen : l'application pour améliorer le self-service et le gaspillage alimentaire

LA FRANCE BOUGE

L’application Meal Canteen permet aux restaurants collectifs de connaître à l’avance l’affluence et les choix des convives, via un système de réservation sur le smartphone ou le PC. Ainsi, les cuisines ne vont sortir des frigos que ce qui sera réellement consommé dans les selfs.

Meal Canteen propose une multitude d’information que l’on ne peut pas obtenir sur un self physique avec : un nutri-score, une valeur calorique, la provenance des produits, les allergènes, les convictions et la possibilité de noter son repas d’une à cinq étoiles pour rénover la relation avec les cuisines et challenger celle-ci au quotidien afin de gagner en excellence.

Meal Canteen permet également de réduire la file d’attente par des choix prédéfinis la veille et assure du premier aux derniers convives de bien avoir les mêmes offres alors que précédemment les retardataires n’avaient plus les choix des premiers, et déjeunait par défaut et augmentaient le risque de gaspillage dans l’assiette. Ainsi Meal Canteen entend réduire massivement le gaspillage alimentaire à sa source au service de la planète. Denis Olivier, Ceo : "Notre modèle économique se veut vertueux et circulaire puisque nous rémunérons notre service sur les économies réalisées par les cuisines."