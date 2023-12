Mayotte : reprise des interventions de secours la nuit, sous sécurité renforcée

"C'est un dispositif unique et innovant (...) sur la base de la demande du médecin régulateur qui engage un véhicule de transport sanitaire ou d'urgence, une escorte est également déclenchée, soit police soit gendarmerie" selon la zone d'intervention, a précisé jeudi à l'AFP le directeur de l'Agence régionale de santé (ARS) de Mayotte, Olivier Brahic.

Cette décision fait suite à une réunion d'urgence organisée mercredi par l'ARS de Mayotte, en présence de représentants des forces de l'ordre, de la préfecture et du Centre hospitalier de Mayotte (CHM).

Des épisodes violents depuis plusieurs semaines

Mardi, la directrice du Samu au CHM Nora Oulehri avait annoncé qu'elle n'engagerait plus de véhicule de secours la nuit sur l'île en raison d'une situation sécuritaire très difficile, après l'attaque subie par une équipe de retour d'intervention bloquée par un barrage improvisé.

Deux interventions ont eu lieu dans la nuit de mercredi à jeudi en bénéficiant de ce dispositif. Mayotte est confronté à des épisodes de violence depuis plusieurs semaines, marqués par une recrudescence des affrontements entre bandes de jeunes de villages rivaux.

Des rencontres sportives interdites

Après plusieurs agressions et affrontements en marge de matches de football le week-end dernier, qui ont causé la mort d'un supporter à Tsingoni (ouest) et la grave blessure d'un joueur de 15 ans à Ouangani (centre), la préfecture de Mayotte a par ailleurs interdit pour deux semaines les compétitions de football, handball et basket-ball.

"En fonction de l'évolution du contexte sécuritaire, cette interdiction pourra être prolongée dans le temps et/ou étendue à d'autres manifestations sportives", a précisé la préfecture dans un communiqué.