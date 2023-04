Mayotte : démarrage de l'opération Wuambushu et premiers contrôles routiers des forces de l'ordre

Pour mettre fin à la violence et à l'immigration clandestine à Mayotte, l'opération Wuambushu est en cours depuis ce lundi 24 avril. Les forces de l'ordre sont rassemblées à Mamoudzou, le chef lieu de l'île, où des contrôles sont réalisés sur les grands axes routiers. Un véhicule sur deux est contrôlé par les gendarmes dans le but de montrer qu'ils sont présents sur le terrain. Alors que des premiers accrochages ont déjà eu lieu entre les CRS venus de la métropole et des jeunes, les forces de l'ordre sont à la recherche "d'éventuelles armes" dans les véhicules.

Après l'opération de contrôle, repérage de terrain à Dembeni

Sur ce rond-point au sud de Mamoudzou, 12 gendarmes surveillent les trajets des voitures pour trouver des personnes recherchées et "éventuellement de continuer à lutter contre l'immigration clandestine afin de calmer les évènements qui se passent à Mayotte actuellement", témoigne le lieutenant d'un escadron de gendarmes mobiles qui est arrivé sur l'île il y a une semaine.

Après cette opération de surveillance, les gendarmes se rendent dans un petit village de Dembeni où ils vont au contact des habitants et des commerçants. C'est justement dans ces endroits que la situation peut dégénérer. Dimanche 23 avril, les CRS ont été pris à partie par des jeunes descendus des bidonvilles. Ces derniers ont caillassé les policiers et au moins six d'entre eux ont été légèrement blessés.

Craintes de représailles

Même si la population mahoraise accueille positivement cette opération pour le moment, elle craint des violences en guise de représailles, notamment lorsque les premiers bidonvilles seront détruits. Les premiers coups de pelleteuses sont prévus pour mardi 25 avril au matin.