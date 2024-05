Cela fait une semaine, jour pour jour, que Matisse, ce jeune homme de 15 ans, a été poignardé à mort en pleine rue par un autre adolescent de son âge. L'émotion est encore immense parmi les habitants de la ville de Châteauroux.

"On est tous un petit peu partis avec lui"

Lisa, 19 ans, est venue la partager à l'endroit même où Matisse s'est effondré après avoir reçu plusieurs coups de couteau : "Je suis venue déposer une bougie, comme on en met sur les tombes de cimetière". Au pied de cet immeuble, le trottoir a pris des allures de sépultures, avec des bougies, mais aussi des bouquets de fleurs par dizaines et des messages de soutien, tout cela déposé juste sous la fenêtre de Cécile : "On dirait une tombe".

Cette voisine, qui a assisté au dernier soupir de l'adolescent, ne s'en remet pas : "Je l'ai vu par terre. Je l'ai vu partir. Il a eu juste le temps de dire comment il s'appelait. Depuis, je ne dors pas très bien. Là, je viens de mourir avec Matisse. On est tous un petit peu partis avec lui".

10.000 personnes attendues

Cet après-midi, plusieurs milliers de personnes sont attendues à une marche blanche organisée dans le centre-ville par la famille du jeune homme. Kévin, notamment, y sera : "Les gens disent il y a un enfant qui est mort et ils disent 'Ouf, ce n'est pas mon fils'. Mais non, il n'y a pas de 'ouf', c'est notre enfant aussi. Il faut se mobiliser, il faut être présent pour les parents, pour le gamin qui est parti. C'est comme si c'était mon fils, c'est exactement pareil".

La marche doit débuter à 15h30, une marche digne et sereine comme l'a réclamé la famille de Matisse.