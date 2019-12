Ces radars modernes sont censés être indestructibles... mais beaucoup sont détruits

Ils devaient être difficiles à vandaliser, mais c'est l'inverse. Déployés depuis cette année sur le bord des routes, les radars tourelles étaient censés être plus performants, et surtout indestructibles. Mais force est de constater que c'est loin d'être le cas. Dernier exemple en date : jeudi soir en Ardèche, un Mesta Fusion 2 a été détruit quelques heures seulement après son installation.

Un mât trop fragile...

Même s'ils sont perchés sur un mât de trois mètres de haut et fixés par un support coulé dans une dalle de béton, les radars tourelles ne sont pas à l'abri : le métal de leur mât est trop fin, si bien qu'il est possible de le découper avec une scie, il peut encore plier sous les coups d'un véhicule, voire être arraché. Et il suffit d'incendier un pneu contre le mât pour que la chaleur finisse par le faire plier. Mais ce n'est pas tout, le radar en lui-même est aussi défaillant en terme de sécurité.

...et une coque en plastique

Au lieu d'être en métal comme les générations précédentes, la coque qui entoure les composants est en plastique, il est donc assez aisé de la faire fondre. Sans compter que les vitres de la cabine ne résistent ni au plomb, ni aux balles... Depuis leur mise en place dans le courant de l'année 2019, le coût des dégradations a déjà grimpé à 80 millions d'euros. Mais dégrader un radar n'est pas sans risque, puisque les responsables encourent jusqu'à cinq ans d'emprisonnement, et une amende de 100.000 euros.