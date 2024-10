Martinique : le calme est revenu sur l'île après une nuit de tensions et de pillages

Le calme est globalement revenu en Martinique après les scènes de pillage de la nuit de jeudi à vendredi. Au total, 14 surfaces commerciales ont été incendiées. Des dizaines de travailleurs étaient au chômage technique ce midi.

Les prix sont 40% plus cher sur l'île qu'en métropole

Les forces de l'ordre ont procédé à plus d'une trentaine d'interpellations tandis que 12 policiers ont été blessés lors des affrontements. Ce vendredi midi, les principaux axes routiers ont été débloqués et désormais, tous les regards sont tournés vers la collectivité territoriale.

C'est là que vont se retrouver dans quelques heures maintenant tous les acteurs qui négocient depuis plusieurs jours cette baisse des prix des produits de première nécessité. Les élus, les services de l'État, les représentants de la grande distribution et les militants cherchent un accord qui permettrait de sortir de cette crise.

Cela fait maintenant 41 jours que le Rassemblement pour la protection des peuples et des ressources afro-caribéennes a lancé cette mobilisation contre la vie chère en Martinique. Il faut le rappeler, en moyenne, les prix sont 40% plus cher sur l'île qu'en métropole.