Marseille : le mauvais temps pousse les touristes à revoir leurs programmes du week-end

Ce week-end rallongé de l'Ascension ne se fera pas sous le soleil dans la cité phocéenne. Les touristes ne font pas grise mine pour autant et se baladent dans les rues jusqu'au Vieux port. Les parkings sont pleins, certaines terrasses sont couvertes en cas d'averse, et les salles des restaurants ne manquent pas de clients.

Frédéric Jeanjean, le gréant de la Brasserie des Templiers, ne perd pas espoir pour son chiffre d'affaires. "On a fait entrer un peu plus de lait pour faire du chocolat chaud, tout simplement. Et la terrasse est fermée, évidemment, pour éviter que les gens se mouillent. On essaie de répondre à l'offre et s'il fait froid, on va faire un peu plus de chaud et s'il fait chaud, on fera un peu plus de frais", relativise-t-il.

"C'est mal parti pour la baignade"

Pour le restaurateur, ces jours ne seront pas gâchés malgré les nuages : "Pour l'instant, ce n'est pas ce que ça aurait pu être. Il y a quand même du flux, à nous de savoir le capter." Dans le centre-ville de Marseille, les commerçants s'adaptent et les touristes aussi pour revoir leurs programmes à la hâte. "Oui, on voulait se balader dans les calanques et du coup, on ne l'a pas fait", regrette cette touriste. "On serait bien d'aller se mettre les pieds dans l'eau quand même. C'est mal parti pour la baignade, et surtout pour sécher après !"

Et contrairement à cette dernière, d'autres visiteurs sont encore déboussolés. "On n'a pas trop réfléchi, on croise encore un peu les doigts pour que ça tourne, peut-être pour faire une petite rando, mais c'est un peu compromis dans les calanques et à la Sainte-Victoire", espère ce jeune homme qui garde l'idée de se reporter sur une visite de musée en cas de très mauvais temps.