Marseille : après le départ de la police, les affaires reprennent pour les dealers

À Marseille, c'est un dur retour à la réalité. Après la visite surprise d'Emmanuel Macron et l'opération "place nette XXL" contre le trafic de drogue qui gangrène la cité phocéenne, les points de deal ont été repris par les trafiquants. Alors que le chef de l'État a martelé, depuis le quartier sensible de la Castellane, que la lutte antidrogue était une priorité, les dealers ont nargué les autorités et annoncé la réouverture de leur juteux trafic.

"La police est restée très longtemps, mais le Cofi ouvre dès 10 heures pour les retardataires, fermeture à 3 heures du matin", ont indiqué les trafiquants sur leur boucle Telegram. Dès ce mercredi matin, les guetteurs occupaient leurs chaises aux entrées de cité et le commerce a pu reprendre environ une heure avant l'arrivée des camions de CRS. Les "Akha", cri poussé par un guetteur pour avertir les vendeurs de l'arrivée de la police, ont rapidement retenti, suivis d'une dispersion générale... certainement temporaire.

"Ils repartent, ils viennent, ils repartent"

Car dans le quartier, personne ne croit à un débranchement aussi rapide des dealers. "Si les policiers partent, c'est une occasion pour tout le monde de ressortir de leurs petits trous et on ne peut rien y faire. Ils le font tous les jours. Ils repartent, ils viennent, ils repartent...", décrit cette habitante.

La préfecture de police a prévu des passages quotidiens dans la zone pour pilonner les points de stupéfiants. Mettre le couvercle sur la cité de la Castellane et dans les autres quartiers sera une affaire de patience, expliquent les autorités. L'opération présentée mardi est programmée pour les trois prochaines semaines.