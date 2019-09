Marne : après l'accident mortel, plus de car scolaire sur le passage à niveau d'Avenay-Val-d'Or

Depuis la rentrée, plus aucun car scolaire n'emprunte le passage à niveau d'Avenay-Val-d'Or, dans la Marne, où le 15 juillet une collision entre un TER et une voiture avait fait quatre morts, indique jeudi la communauté de commune concernée.

Les trois élèves habitant Mutigny, au dessus d'Avenay-Val-d'Or, seront transportés matin et soir vers le collège d'Ay-Champagne en taxi, a indiqué Dominique Lévêque, maire d'Ay-Champagne et président de la communauté de communes de la Grande Vallée de la Marne. "Il est difficile de faire passer des bus scolaires sur ce passage à niveau tant que ne seront pas connues les conclusions de l'enquête judiciaire en cours", explique Dominique Lévêque, précisant qu'il est plus simple de recourir au taxi.

L'enquête préliminaire pour homicides involontaires contre X se poursuit pour déterminer les causes de cet accident qui avait coûté la vie à une assistante maternelle de 37 ans, sa fille de onze ans et deux enfants de trois et un an qu'elle gardait. En 2018, les passages à niveau ont coûté la vie à 16 personnes, en baisse par rapport aux 42 décès recensés en 2017. La France en compte quelque 15.000 passages.