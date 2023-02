Mardi gras : origine, date, coutumes... Tout savoir sur cette fête attendue des gourmands

Ce mardi 21 février est le dernier jour avant le Carême. Et dans la tradition chrétienne, il s'agit du "Mardi gras". Une fête adorée par les enfants, qui aiment se déguiser pour le carnaval et manger crêpes ou beignets. En réalité, l'origine de ce jour attendu des petits - et aussi des grands - remonte à la Rome antique. C'est alors une fête païenne destinée à célébrer l'arrivée du printemps et les calendes de mars en transgressant certains interdits.

La religion chrétienne l'a ensuite adoptée pour festoyer, se déguiser et bien manger. "C'est le jour où on écoule tout le gras qu'on a dans ses placards avant les 40 jours de jeûne et Pâques", souligne Marion Sauveur, chroniqueuse culinaire d'Europe 1. "Toutes les graisses, le beurre, huile, les œufs et la farine devaient être utilisés, et c'est comme ça que sont nés les beignets de carnaval."

Les beignets de carnaval, incontournables de Mardi gras

Chaque année, la date du Mardi gras évolue puisqu'elle tombe 47 jours avant Pâques. Ce jour de fête est célébré un peu partout dans le monde aujourd'hui, y compris dans les pays anglo-saxons. En France, le carnaval de Dunkerque vit ses "trois joyeuses" qui se concluent le jour du Mardi gras.

À l'image de la Chandeleur, les crêpes font partie des mets incontournables. Il est également de tradition de déguster des gaufres, ou encore des beignets spécialement dédiés à cette fête. "Le beignet de carnaval est un dérivé de pâte à choux : c'est de l'eau, du sel, du beurre qu'on amène à ébullition", précise au micro d'Europe 1 le pâtissier François Larrezet, qui partage ici ses conseils simples pour réaliser ces beignets. Aucune excuse donc pour ne pas en déguster ce mardi.