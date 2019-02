Marche des jeunes pour le climat : "C'est toute la société que l'on veut mettre à notre image"

INTERVIEW

Une deuxième manifestation des jeunes pour le climat est organisée vendredi à 13 heures, place de l'Opéra, dans le deuxième arrondissement de Paris. Cette manifestation sera marquée par la présence de la jeune militante du climat, la Suédoise Greta Thunberg, à l'origine du mouvement "Fridays for future" et de la vague de "grèves" de lycéens et étudiants.

>> LIRE AUSSI - Comment la jeunesse s'est mise en marche pour le climat

"Préparer notre avenir". Hugo Viel est l'un des jeunes organisateurs de cette marche. ll assume parfaitement de faire la grève de l'école le vendredi pour se faire entendre sur la question climatique. "Quand on va à l'école, c'est pour préparer notre avenir. Il faut savoir le monde dans lequel on veut vivre. On peut préparer notre vie personnelle, notre futur boulot. Mais c'est aussi toute la société que l'on veut mettre à notre image", soutient le jeune ingénieur de 20 ans, invité de Matthieu Noël sur Europe 1.

"On va droit dans le mur". Avec ses camarades, Hugo Viel veut que les politiques respectent les engagements pris, notamment ceux des accords de Paris, bien qu'ils n'aillent pas assez loin pour inverser la tendance du dérèglement climatique. "On n'est pas là pour accuser. Ce n'est pas en faisant le procès des générations passées que l'on va sauver les générations futures", assure toutefois le militant. "On est là parce que des faits scientifiques nous disent que l'on va droit dans le mur. Si aujourd'hui, on peut tous se mettre d'accord là-dessus et aller de l'avant tous ensemble, alors on aura gagné."