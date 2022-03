Manque de pluie : les maraîchers alsaciens craignent une sécheresse

Alors que beaucoup apprécient cet avant-goût de printemps, ce grand soleil et ces températures clémentes, pour les maraîchers, la météo actuelle est inquiétante. En Alsace, il a très peu plu ces derniers mois, très peu neigé aussi cet hiver. Résultat : les producteurs de fruits et légumes craignent une sécheresse dans les prochaines semaines et attendent avec espoir le retour de la pluie, normalement dans les tout prochains jours.

"Je n’ai jamais autant arrosé à cette période de l’année"

Sur ses quatre hectares de parcelles, Pascal Sala, maraîcher à Colmar, dans le Bas-Rhin, cultive des salades, des concombres ou encore des courgettes. Et en ce moment, pas le choix : il est obligé d’allumer ses 50 arroseurs automatiques tous les jours. "On est obligés : si on n’arrose pas aujourd’hui, demain tout est mort", soupire-t-il. "Cela fait 40 ans que je fais ce métier et je n’ai jamais autant arrosé à cette période de l’année. C’est vraiment exceptionnel !", ajoute ce maraîcher de père en fils.

Des répercussions obligatoires sur les prix des légumes

Forcément, cela fait plus de travail à son équipe et cela lui coûte cher. "Les pompes qui permettent d’arroser tournent au fioul donc avec le prix du fioul actuellement, c’est largement passé du quitte au double", explique Pascal Sala. "Tout cela se rajoute au coût des engrais qui a presque triplé", détaille-t-il. Alors, "forcément", il va devoir répercuter ces coûts sur le prix de ses fruits.

La nappe phréatique d’Alsace est grande. Il y reste de l’eau, mais elle est moins remplie que d’habitude puisqu’il a très peu plu et neigé ces derniers mois. Alors Pascal attend le retour de la pluie, normalement dès ce mercredi, avec impatience : "Cela nous soulagerait vraiment ! On attend de voir", conclut-il, sceptique. Dans le cas contraire, le scénario qu’il redoute le plus pourrait se produire : des restrictions d’arrosage au niveau du département du Bas-Rhin.