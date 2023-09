Malte : une famille espagnole loue un logement sur Airbnb et retrouve la propriétaire décédée

Une famille, originaire des îles Canaries, a longuement préparé des vacances parfaites et reposantes à Malte. Elle a loué, six mois à l’avance, un logement sur la plateforme d’hébergement Airbnb. Les voyageurs expliquent, sur la radio espagnole Cadena SER, que quelques jours avant l'arrivée, la communication avec la propriétaire de l'appartement était parfaitement fluide. Elle répondait à toutes les questions.

En prime, les commentaires sur l'appartement étaient tous positifs. Un gage de confiance total. Mais le farniente a vite laissé place à une découverte macabre : les membres de la famille ont appris que la propriétaire a été retrouvée sans vie.

Une famille désarmée

À quelques jours du départ, quelques éléments ont mis la puce à l’oreille à cette famille de Tenerife. La propriétaire ne donnait plus signe de vie. Inquiets, ils décident de contacter Airbnb pour les informer de la situation. La plateforme annonce qu’elle essaierait elle-même de localiser l'hôte et qu'elle le recontacterait. Chose qui n'est jamais arrivé, commente la famille.

Face à la situation, la famille espagnole réserve en urgence une nuit dans un hôtel puis parvient à obtenir l'adresse de la propriétaire. Mais personne n'ouvre la porte malgré l'insistance. Un voisin leur indique qu’elle a dû se rendre à l’hôpital. Il avait aperçu une ambulance devant le logement quelques jours plus tôt.

La famille décide de s’y rendre pour enfin éclaircir cette affaire. Mais l’hôpital indique que cette propriétaire avait quitté l’hôpital une dizaine de jours auparavant. Retour à la case départ : ils reviennent à la maison initialement louée.

Mais en chemin, ils reçoivent un appel des voisins qui leur étaient venus en aide. Ils leur expliquent qu'ils ont appelé la police. Sur place, les membres de la famille aperçoivent un grand nombre de forces de l'ordre et apprennent le décès de la propriétaire.

Sauvés par une agence immobilière locale

"Choqués et désorientés, nous n'avions pas d'autre choix que de nous asseoir, d'appeler à nouveau Airbnb et de leur dire que l'hôte était morte pour voir quelle solution ils nous donneraient", raconte un membre de la famille. La plateforme américaine annule immédiatement la réservation et promet un remboursement. Cependant, elle ne propose aucune solution de repli. Difficulté supplémentaire, il est ardu de trouver un logement en période estivale à Malte.

Mais la famille décide de ne pas se laisser assaillir par les évènements et se sont vers une agence immobilière locale. Compréhensifs face à la situation rocambolesque, les agents ont lancé des appels jusqu'à trouver des propriétaires qui pouvaient les recevoir. "Ils ont été très gentils et grâce à eux, nous avions un endroit où aller", explique-t-il. Pour l’heure, Airbnb n’a toujours pas contacté la famille ibérique pour régler l’incident ou leur proposer une indemnisation.