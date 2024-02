Malgré un salaire de 140.000 euros, ce ministre britannique démissionne car il ne peut plus payer sa maison

Pour le commun des mortels, c'est un salaire plus que confortable. Pour George Freeman, ce fut un motif de démission du gouvernement britannique. Alors qu'il était notamment en charge de l'Énergie, de la Stratégie industrielle, au sein de l'exécutif piloté par Rishi Sunak, le ministre a décidé de claquer la porte en novembre dernier, à l'occasion d'un remaniement.

"Pourquoi ai-je démissionné ? Parce que mon hypothèse passe, ce mois-ci, de 800 à 2.000 livres sterling, ce que je ne pouvais tout simplement pas me permettre de payer avec un salaire ministériel", a-t-il indiqué dans des propos cités par le Guardian. Près d'1,5 million de ménages britanniques sont en effet confrontés à une flambée des coûts hypothécaires, provoquée par les manœuvres de la banque d'Angleterre pour juguler l'inflation.

"Épuisé" et "déprimé"

Selon le quotidien britannique, George Freeman, député depuis 2010, aurait reçu un salaire annuel d'environ 118.300 livres (soit un peu plus de 138.000 euros), ce qui équivaut à un salaire brut de 11.500 euros. Néanmoins, le ministre a dû assumer d'importants frais, liés à son divorce avec son épouse. Notamment les frais de scolarité de ses deux enfants.

Ayant occupé différents postes dans des gouvernements conservateurs successifs, il a régulièrement bénéficié d'indemnités de départ. En juillet 2022, au moment de quitter le gouvernement de Boris Johnson, il avait ainsi perçu 7.920 livres (un peu plus de 9.200 euros). Outre-Manche, les ministres de moins de 65 ans peuvent toucher une indemnité de perte de fonction, équivalent à un quart de leur salaire, dans le cas où ils ne seraient pas nommés à un nouveau poste dans un délai de trois mois.

"Le moment est venu pour moi de me concentrer sur ma santé, mon bien-être familial et ma vie au-delà des fonctions de premier plan", avait-il déclaré lors de sa démission en novembre dernier, se disant également, comme le rapporte le Mirror, "épuisé" et "déprimé" après avoir occupé cinq postes ministériels sous quatre premiers ministres successifs.

Le salaire des ministres ne devrait pas évoluer

Redevenu député, il perçoit désormais un salaire annuel d'environ 100.000 euros. Un montant inférieur à celui qu'il touchait en étant ministre, mais la fonction de député lui permet d'accepter d'autres emplois lucratifs, sous réserve de l'approbation de l'organisme de surveillance anti-corruption. Un cumul des tâches qui lui était impossible en tant que membre du gouvernement.

Interrogé par des journalistes qui se demandaient sur les ministres britanniques étaient suffisamment payés, le porte-parole du gouvernement de Rishi Sunak a indiqué qu'aucune révision de la grille de rémunération des députés et ministres n'était prévue.